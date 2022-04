Kampenaar Kristof Michiels brengt voor het eerst in 15 jaar weer album uit als DJ 4T4

door Bart Husson

We hebben er 15 jaar op moeten wachten, maar nu is het zover. Kristof Michiels uit Leopoldsburg brengt opnieuw een album uit als DJ 4T4. Let op, dat betekent niet dat Michiels niet productief geweest is de afgelopen jaren, integendeel. Hij maakte verschillende albums onder andere artiestennamen, regisseerde een tv-reeks over de Belgische discotheken én hij maakte een film over zijn bekendste band 't Hof van Commerce. Maar nu is het dus tijd om terug te keren naar z'n roots als DJ 4T4.