door Tine Oyen

De temperatuur kan deze namiddag oplopen tot 38 graden in Limburg. Wie in de mogelijkheid is, zoekt best verkoeling op. Dat doen ook de jeugdbewegingen die in onze provincie op kamp zijn. Chiro Millegem uit Mol verblijft met 250 personen op een kampplaats in Oudsbergen. De leden zoeken de schaduw op en spelen vooral waterspelletjes om de hitte te trotseren.