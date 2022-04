In TVL Sportcafé krijgen we vanavond het bezoek van Racing Genk-voorzitter Peter Croonen. Racing Genk won gisteren zijn eerste wedstrijd in play-off 2 en probeert z'n seizoen alsnog wat kleur te geven. In 2010 lukte dat uitstekend. Genk won toen play-off 2 en wist in de finale STVV te kloppen. Het was het begin van een sprookje, want een jaar later zou het kampioen worden. Thomas Buffel zegt dat Genk met een goeie play-off 2 ook een stap vooruit kan zetten.