In Hasselt is de Davis Cup van start gegaan. België neemt het daar dit weekend op tegen Chili. Peltenaar Zizou Bergs mocht de spits afbijten tegen de lager gerangschikte Tomas Barrios. Bergs maakte zoals verwacht korte metten met de Chileen in twee sets, tot grote vreugde van de 2000 supporters in de Alverberg.