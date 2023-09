Kandidaat-burgemeester Wouter Raskin kondigt forse belastingverlaging aan in fusiegemeente Bilzen-Hoeselt

door Tine Oyen

In de aanloop naar de verkiezingen kondigt kandidaat-burgemeester Wouter Raskin van N-VA Fusiebelang een forse belastingverlaging aan in de fusiegemeente Bilzen-Hoeselt. Inwoners en bedrijven zullen 10 procent minder belastingen betalen als Raskin burgemeester wordt. Het geld moet komen van de fusiebonus. In andere fusiegemeenten wordt die gebruikt om uitgaven van het gemeentebestuur te betalen. Raskin wil dat in Bilzen en Hoeselt de inwoners rechtstreeks de vruchten plukken van de fusie. Het gaat om een ongeziene verkiezingsbelofte die tot nu toe geen enkele politicus in Vlaanderen durfde te maken. Bij ons in de studio Wouter Raskin.