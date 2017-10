Kandidaat-koper voor De Krieckaert in Gellik

In het Albertkanaal in Bilzen zijn de lichamen gevonden van twee vermiste fietsers. De twee maakten dinsdag een fietstocht en keerden niet terug. De zoektocht gisteravond naar het koppel leverde niets op, maar in de loop van de voormiddag werden de lichamen dan toch gevonden. Het gaat om een man van 80 en zijn vrouw van 72 uit Bilzen. De fiets van de man werd op het jaagpad gevonden. De politie vermoedt dat de vrouw met haar elektrische fiets in het kanaal beland is, waarop haar man haar achterna is gesprongen.