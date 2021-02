- De dader van een dubbele moord in Lanaken geeft zichzelf aan bij de politie in Maastricht. Hij bracht zijn vrouw en zijn zoon met messteken om het leven. We gaan live naar Lanaken voor de laatste stand van zaken.- U en ik krijgen binnenkort een uitnodiging om ons te laten vaccineren tegen het coronavirus. De Limburgse vaccinatiecentra openen over 12 dagen hun deuren. TV Limburg geeft vandaag al een antwoord op al uw vragen over de vaccinatie.- De politie van Tongeren neemt 800 capsules lachgas in beslag. Drugshulpverleners krijgen steeds vaker vragen van jeugdhuizen over lachgas. - Het gemeentebestuur van Dilsen-Stokkem geeft negatief advies voor de bouw van een gascentrale op haar grondgebied. - En we brengen het aangrijpende verhaal van een kankerpatiënt uit Halen die tijdens haar zwangerschap de verscheurende keuze moet maken tussen haar eigen leven of dat van haar kind.