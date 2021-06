*Het is zover. Het EK-voetbal begint. De EK-gekte slaat toe in Limburg. Italianen en Turken in Houthalen-Helchteren zijn klaar voor de openingsmatch vanavond. Burgemeester Yzermans roept op om bij de vreugde-uitbarstingen rekening te houden met de coronamaatregelen.*Ook bij TVL zit u op de eerste rij voor het EK. Onze sportredactie brengt elke avond een speciale EK-show van een half uur. Straks om half 9 ziet u de eerste aflevering van Christiaens & Company. *Hoeselt maakt zich op voor het kermisweekend. Het is de eerste kermis in Limburg na de coronaversoepeling. Het mag niet te druk worden. Politie en veiligheidsagenten houden een oogje in het zeil.*In Alken is een milieuramp op het nippertje vermeden. De civiele bescherming is een olievervuiling op de Simsebeek komen opruimen.*En het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangt momenteel veel zieke egels op.