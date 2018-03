Kansspelcommissie valt binnen bij De Vossemeren in Lommel: 2 toestellen zijn verzegeld

Op het assisenproces in Tongeren is seriemoordenaar Reanud Hardy in tranen uitgebarsten toen Jef Vermassen als advocaat van één van de slachtoffers een negatief beeld van hem schetste. Onze verslaggever Dario D'Arpino kon Vermassen onmiddellijk na zijn pleidooi enkele vragen stellen."Het was een emotioneel pleidooi van Vermassen. Volgens hem is Hardy een narcist en een manipulator, hij bepaalt wat er wanneer gebeurt," vertelt Dario D'Arpino. "En dat ligt niet aan de medicatie, maar wel aan zijn persoonlijkheid. Hardy is toerekeningsvatbaar, zegt Vermassen".