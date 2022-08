Kantine brandt uit in Hasselt: rookpluim kilometers ver te zien

door Luc Moons

Een korte maar hevige brand, met veel rookontwikkeling heeft de kantine van het vroegere VK Heide in Kuringen in de as gelegd. Omdat de rook in heel Hasselt te zien was, had de brand veel bekijks. Met de droogte verspreidde het vuur zich razendsnel via het gras. Maar uiteindelijk was de brand snel onder controle. Omdat er op het dak enkele platen met asbest lagen, werd het zekere voor het onzekere genomen en aan de buurt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. In de vooravond wist de politie een verdachte op te pakken.