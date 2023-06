Kapper Giovanni bedreigd na kritiek op mobiliteitsplan Runkst: "Gaan uw ribben en botten breken"

door Dirk Billion

Kapper Giovanni Jans uit Hasselt heeft een dreigbrief gekregen van onbekenden na kritiek op het nieuwe mobiliteitsplan voor Runkst. "We gaan uw ribben en botten breken" en "we willen u niet in Runkst", staat erin te lezen. De kapper is aangeslagen. Feit is dat het nieuwe circulatieplan Runkst erg verdeelt. Jans heeft begrip voor elke mening en hoopt dat de dreigementen niet in daden worden omgezet.