Kappers kennen lange wachttijden voor knipbeurten

- De Genkse Melissa Di Bernardo leidt toeristen rond op Sicilië bij temperaturen die richting de 50 graden gaan. Wie nog op vakantie vertrekt naar het zuiden van Europa, neemt best voldoende voorzorgen tegen de extreme hitte.- In Sint-Truiden moeten 13 zorgbehoevende bewoners hun woning verlaten na het faillissement van Triamant. De bewoners voelen zich in de kou gezet.- Bij radiatorenproducent Vasco in Dilsen-Stokkem staan 70 jobs op de tocht. Het bedrijf verhuist de productie naar Tsjechië waar de loonkost lager is.- De zonnepanelen van de toekomst worden in Genk gemaakt. Een spin off van de Universiteit Hasselt wint de Europese Oscars van de Ingenieurs met flinterdunne plooibare zonnepanelen.- En voor het eerst in tien jaar tijd keert de knoflookpad terug naar Genk. In het natuurgebied De Maten zijn vanmiddag 500 padden uitgezet.