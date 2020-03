Karateka Nele De Vos weer thuis na calvarietocht in Marokko

Racing Genk heeft beslist “naar aanleiding van de voortdurend wijzigende maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen” alle trainingen op de club te annuleren. KRC had deze week een reeks ‘onderhoudstrainingen’ in kleine groepjes gepland, maar deze gaan dus niet door. “Elke speler komt vandaag nog op het vooropgestelde tijdstip naar de club, maar dan enkel om trainingskledij op te pikken, en eventueel bestelde maaltijden, om dan onmiddellijk naar huis terug te keren”, laat de club via persbericht weten. De spelers krijgen een trainingsprogramma voor thuis. Ze mogen ook individueel buiten gaan lopen. Maar er wordt hen wel ten zeerste afgeraden om kleine bijeenkomsten buiten de club te organiseren. “Contact onderling en met andere mensen is te mijden. Zo veel mogelijk thuis blijven is de boodschap.”