Karel Geraerts weg bij Union

door Niels Christiaens

Karel Geraerts is niet langer trainer van eersteklasser Union. De Maasmechelaar die met de Brusselse club de kwartfinale bereikte van de Europa League, derde werd in de competitie en de halve finale van de beker bereikte, kwam niet tot een akkoord over een contractverlenging. Geraerts zit dus zonder club, maar daar zou snel verandering in kunnen komen.

In zijn eerste seizoen als hoofdtrainer overtrof Karel Geraerts alle verwachtingen. Als opvolger van de vertrokken Felice Mazzu was hij lange tijd actief op drie fronten. In de Europa League veroverde Union vele voetbalharten. Dat leverde Geraerts interesse op van Club Brugge en Standard, maar beide clubs kozen intussen voor andere opties, ook al omdat Geraerts zelf bij Union wilde blijven. Maar de contractonderhandelingen - Geraerts had nog een verbintenis voor één seizoen - liepen spaak. Union besliste gisteren dan maar de samenwerking nu al te stoppen met de winnaar van de trofee Raymond Goethals. Intussen wordt Geraerts al genoemd bij het Franse Nice, dat negende werd in de Ligue 1. Op het lijstje van mogelijke opvolgers bij Unio staat de naam van een andere Limburger, Vince Euvrard. Hij loodste RWDM pas naar eerste klasse.