Karin Van De Velde (Voka): " Bedrijven die willen uitbreiden botsen op te veel regels en mogelijkheden tot protest "

In Hasselt is vandaag een kant-en-klaar handelspand voorgesteld dat kan gehuurd worden door ondernemers om tijdelijk een idee of horecaconcept te testen. Het verschil met gekende pop-up's is dat alles geregeld is. Van vergunningen en verzekeringen tot de inrichting. De huurprijs is die van de reële marktsituatie maar de opstartkosten vallen zo weg. Oxfam Wereldwinkel is samen met De Wroeter uit Kortessem alvast erg geïnteresseerd om eens drie maanden een samenwerking in de Maastrichterstraat te testen.