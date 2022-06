Karin Van De Velde (VOKA): "Flexibele arbeidsmarkt en slimme indexering moeten er komen"

Steeds meer mensen met een beperking vinden de weg naar de reguliere arbeidsmarkt. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstenbedrijf Acerta. In vijf jaar tijd is hun aantal met tien procent toegenomen. Vooral in de dienstensector en in de horeca. De 41-jarige Georgia Venetakis uit Lummen is blind van bij de geboorte en werkt al vijftien jaar bij Acerta en helpt bedrijven bij het zoeken van personeel. De Lummense vindt dat bedrijven nog wat meer moeite mogen doen om personen met een beperking in dienst te nemen.