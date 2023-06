- Burgemeester van Gingelom Patrick Lismont is woest op de Vlaamse regering omdat het nog steeds niet duidelijk is of de enorme overstroming van vorig jaar als ramp erkend zal worden. Eén jaar na de feiten likt de gemeente nog steeds haar wonden.- Het brandgevaar in de Limburgse natuurgebieden blijft groot door de aanhoudende droogte. Natuur en Bos is extra waakzaam en ook de brandweer staat dag en nacht paraat.- De kinderafdeling van het Vesalius ziekenhuis in Tongeren krijgt kleurrijke baxterhoezen. Het is een originele manier om de kamers op te fleuren.- Een delegatie Rwandese bedrijfsleiders en politici bezoeken Steenfabrieken Vandersanden in Dilsen-Stokkem. Ze bekijken er hoe er circulair en op langere termijn geproduceerd kan worden.- En Genk-aanvaller Mike Trésor is verkozen tot Speler van het Seizoen én hij heeft zijn eerste selectie voor de Rode Duivels beet. In TVL Sportcafé benadrukt voorzitter Peter Croonen dat er geen concrete interesse van andere clubs is voor Trésor.