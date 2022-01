Karin Van De Velde (VOKA): "Limburg heeft recht op meer professionele bacheloropleidingen"

De VDAB had in 2021 meer dan 33.000 vacatures openstaan in Vlaanderen, het hoogste cijfer ooit. Heel wat bedrijven kampen dan ook met personeelstekorten en dienen hun rekruteringsbeleid aan te passen. Maatwerkbedrijven kunnen hierin een belangrijke rol spelen, al is die rol nog te onbekend in de reguliere economie. Uit een bevraging van VKW Limburg, de provincie Limburg en POM het afgelopen jaar blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagde Limburgse bedrijven potentieel ziet in de samenwerking met maatbedrijven. Maar in realiteit blijkt er nog altijd een kloof te zijn tussen interesse en effectief samenwerken. Eén van de redenen hiervoor zijn de vooroordelen en onwetendheid over de capaciteiten en troeven van maatwerkbedrijven. Maatwerkbedrijven zijn vaak bekend om één of enkele activiteiten, zoals bijvoorbeeld verpakken. Maar het aanbod van Bewel reikt verder. Zo hebben zij een aanbod van 9 diensten gaande van assemblage en logistieke processen tot industrieel zeefdrukken of boeken binden. Bewel vult momenteel al moeilijk te vinden profielen in. Tom Ketels: “Onze grootte is een van onze sterktes. Heeft een klant meer mensen nodig en vinden zij ze zelf niet, dan kunnen wij hen snel tijdelijk of permanent uit de nood helpen. Dat doen we bijvoorbeeld al voor H. Essers. Vaak blijven onze medewerkers nadien aan de slag bij het bedrijf, omdat ze tevreden zijn van het door hen geleverd werk. Dat bewijst ook ons klantenonderzoek uit 2021: 83,34% van onze klanten gaf ons daar een score van 8+ voor onze geleverde diensten. Voor ons is dat de bevestiging dat de reguliere en sociale economie elkaar alleen maar kunnen versterken.”