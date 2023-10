door David Bijnens

En eindigen doen we aan de Paalse Plas in Beringen, waar het Benelux Kampioenschap karpervissen plaatsvindt. Een week lang werpen daar 17 teams hun hengel uit. Het doel: de grootste of beter, vooral de zwaarste karpers vangen. Er is een prijzenpot van 30.000 euro aan materialen. Maar nog belangrijker: de winnaars kunnen zich plaatsen voor het Wereldkampioenschap volgend jaar in Frankrijk.