Een tweede theaterarme zomer op rij, dat zagen ze bij Open Doek niet zitten. De koepelorganisatie voor het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel wil deze zomerperiode tonen dat theater maken en brengen perfect mogelijk is. Onder andere de abdijsite van Herkenrode in Hasselt zal eind augustus omgetoverd worden tot een trekpleister voor jonge theaterliefhebbers. “Mondmaskers, handgels en anderhalve meters houden ons niet tegen”, zegt Joke Quaghebeur, directeur van Open Doek. Dit jaar zal er geen editie van het Toekoer Festival doorgaan op de Herkenrodesite. Met ‘Toch Theater in Herkenrode’ bieden Open Doek en enkele lokale partners een alternatief. Op 28 en 29 augustus kunnen families op de abdijsite van Herkenrode terecht voor theaterwandelingen en avondvullende voorstellingen in de open lucht. De sagen en legenden van de abdijsite vormen een inspiratiebron voor de verschillende performances, waarin gezelschappen uit de buurt aan zet zijn. “We beslisten eind 2020 al om onze pijlen te richten op een alternatief programma en tegelijk de toekomstige samenwerking met de abdijsite Herkenrode, de stad Hasselt en andere lokale partners te bestendigen”, vertelt Joke Quaghebeur. Open Doek wil de amateursector opnieuw perspectief bieden. “Ondanks de ontmoedigende coronamaatregelen, zien we het als onze opdracht om het brede werkveld van het amateurtheater te inspireren en ondersteunen om toch theater te maken. Maar dan moeten we ook zelf tonen dat theater maken deze zomer kan en hierin een voortrekkersrol opnemen”, besluit Quaghebeur. (Foto: Karolina Maruszak)