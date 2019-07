Kasteelbrouwerij Ter Dolen in Helchteren bestaat 25 jaar

Dubbel feest in Bree, want priester Arthur Janssen wordt vandaag 94 jaar én het is exact 70 jaar geleden dat hij tot priester gewijd werd. Arthur Janssen leidde nooit een parochie, maar werd leraar wiskunde in het katholiek onderwijs en aalmoezenier in het leger. Na zijn pensioen zette hij zich als aalmoezenier in voor de Breese bevolking. Vandaag werd hij in de bloemetjes gezet. Maar dat kon pas gebeuren na de misviering, want op z'n 94ste organiseert hij die nog altijd in verschillende zorgcentra.