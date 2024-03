Kat na zes dagen dan toch gered uit boom

- Een restaurantbezoek is 15% duurder geworden. Volgens Horeca Vlaanderen moeten veel restaurants de prijzen optrekken om te kunnen overleven.- Mari Mendoza uit Houthalen-Helchteren werd als kind misbruikt en wil haar ervaringen inzetten om lotgenoten te helpen. - Er waren nooit eerder zo veel Limburgers aan het werk als nu. 76% heeft een job.- Dilsen-Stokkem is in de ban van kat Luna die al vier dagen vastzit in een metershoge boom. Verschillende reddingsacties mislukten al.- En het Atlas College in Genk zet leerlingen in om pestgedrag op school tegen te gaan.