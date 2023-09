Keeperstrainer Guy Martens: "Vandevoordt ligt constant onder vergrootglas"

Racing Genk is de groepsfase van de Conference League begonnen met een gelijkspel. In eigen huis speelde Genk 2-2 gelijk tegen Fiorentina, finalist van vorig jaar. Genk kwam twee keer op achterstand, maar toonde zich mentaal weerbaar. In de toegevoegde tijd spatte de winning goal van Tolu uiteen tegen de paal. Achteraf overheerste trots in de Cegeka Arena. Racing Genk lijkt klaar voor de Limburgse derby van zondag.