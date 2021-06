Kerk Beringen moeilijk bereikbaar, deken moet zelfs hekken open knippen

Is chlorofyl het nieuwe wondermiddel? Op het internet is chlorofyl, of zeg maar bladgroen, een echte hype. Het zou helpen tegen acne, tegen zweetgeur en je zou er zelfs mee afvallen. Maar diëtisten nuanceren. Een tovermiddel is het niet. Het is niet schadelijk, maar een portie groene groenten is zeker zo heilzaam. Want ook in groenten zit chlorofyl. In de internetfilmpjes gaat het telkens om een concentraat, een voedingssupplement. Wij gingen te rade bij een diëtiste uit Genk.