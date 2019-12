Kerk wordt bibliotheek in Gingelom

- Mediahuis gelooft in de creatie van een online platform voor alle regionaal nieuws in Limburg. Dat zegt CE0 Koen Verwee in ons middagnieuws. Het antwoord op de uitdagingen voor de uitgever ligt volgens Verwee in goede kwaliteitsvolle journalistiek en een samenwerking tussen TV Limburg en Het Belang van Limburg. - De rechtbank veroordeelt een Hasselaar tot twee jaar cel en een boete van ruim 70.000 euro voor zinloos geweld op Stans Eerdekens. De man stak zijn slachtoffer met een glasscherf in haar gezicht. De feiten gebeurden op het Kolonel Dusartplein.- De gloednieuwe gebouwen van de brandweer in Hasselt kampen al met wateroverlast. - De kans dat iemand ongestraft dronken achter het stuur kruipt, wordt kleiner. De politie is al begonnen met de alcoholcontroles in het kader van de BOB-campagne. - En in een jaar met veel nieuws rond wolven en everzwijnen haalt het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek het recordaantal van 18.000 leden.