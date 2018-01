Kerkdieven slaan opnieuw toe, nu in Neerpelt

Het gespreksonderwerp na de uitvaart was het lopende onderzoek naar de exacte doodsoorzaak van Ivana. Ze viel van het balkon van een appartementsgebouw in Kuala Lumpur. Een ongeval volgens de lokale autoriteiten, maar volgens de familie is er kwaad opzet in het spel. De Nederlandse overheid startte intussen een eigen onderzoek en de familie schakelde een privé detective in. Want het is onmogelijk om echt afscheid te nemen van Ivana zolang er geen duidelijkheid is over de doodsoorzaak, aldus de familie.