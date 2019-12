Kerstdorp vult hele woonkamer in Hoeselt

De abdijmolen in Herkenrode bij Hasselt maalt weer. Het is een pronkstuk dat na renovatie de hele abdijsite naar een hoger niveau tilt. Het gebouw was al in 2014 gerestaureerd door Erfgoed Vlaanderen, maar tot nu hebben vrijwillige molenaars gewerkt om de molen helemaal in zijn glorie te herstellen en te laten malen. Zondag wordt de molen voor het eerst opengesteld voor het publiek tijdens de molenfeesten.