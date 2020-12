De Limburger winkelt duidelijk met verstand in de laatste uren voor kerstmis en probeert - uit schrik voor het coronavirus - de afstand en de regels te respecteren. In de supermarkten is het druk, maar niet té druk. Het is duidelijk dat we onze kerstaankopen de laatste dagen voor Kerstmis gespreid hebben. Het mag allemaal wat bescheidener vanavond aan tafel. Wel is er veel drank verkocht. Het is een uitzonderlijke kerst, anders dan anders, veel intiemer met het gezin en zeker niet met de hele familie, want dat is verboden en daar houden de meeste Limburgers zich ook aan.