door Tom Kums

En dan naar het voetbal, want ook op tweede Kerstdag werd er gevoetbald in de Jupiler Pro League. Leider Racing Genk trok vol vertrouwen naar de Bosuil voor de confrontatie met Antwerp. Niet alleen won Genk afgelopen weekend de topper tegen Anderlecht, de Genkies wonnen ook de laatste 4 wedstrijden tegen de Great Old. Of dat ook vanmiddag lukte, hoort u van Tom Kums.