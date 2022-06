De zomer is in zicht en dat betekent ook festivaltijd. En met de start van de festivalperiode maakt Pukkelpop nog eens 30 nieuwe namen bekend, waaronder Nothing But Thieves, King Hannah, While She en Kills Birds. Daarnaast staan op vrijdag 19 augustus ook Fleddy Melculy, Klaps, Anfisa Letyago, Pitou, S10, OGENN en DJ St.Paul op de affiche. Op zaterdag 20 augustus vind je naast de Kills Birds ook Al-Qasar, De Staat, killthlogo, Mooneyeséa en Eppo Janssen & Friends terug op de podia. Zondag 21 augustus is het dan de beurt aan ECHT!, HEISA, lalma, Naethan, Slow Crush, Biesmans, Axel Haube, Stijd Van De Voorde & Thibault Christiaensen en Milo Meskens. En op donderdag, de traditionele inhuisdag voor de kampeerders wordt het festival op gang getrokken door Hindu Radio DJ's, The Sore Losers, Willy Organ XL en Lander & Adriaan.De komende weken worden de allerlaatste namen, podiumindeling en tijdschema’s bekendgemaakt. Het volledige overzicht staat ook op www.pukkelpop.be.