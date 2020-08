Kevin Muscat klaar voor debuut bij Kanaries

De amateurclubs in het voetbal eisen van de Pro League een grondige hervorming van het nationale voetbal. Ze zijn niet te spreken over de beslissing van de profclubs om de nummer 13 uit eerste amateur, Lierse-Kempenzonen is dat, en de beloften van Club Brugge op te vissen in eerste klasse B, terwijl andere amateurclubs sportief meer recht hadden op die plek. Ze eisen daarom een versoepeling van de licentievoorwaarden zodat meer clubs kunnen promoveren naar het profvoetbal. "Neem de Pro League deze uitgestoken hand niet aan, dan worden we de facto uitgesloten", zeggen de amateurclubs.