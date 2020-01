Kevin Muscat wil eerst filosofie uiteenzetten bij STVV, daarna misschien hoofdtrainer worden

Het is nu officieel: Aly Samatta ruilt Racing Genk in voor het Engelse Aston Villa. Dat heeft de huidige nummer 18 uit de Premier League gisterenavond bekendgemaakt via Twitter. De Tanzaniaanse goalgetter tekent er een contract voor 4,5 seizoenen. Racing Genk haalde Samatta in 2016 bij het Congolese TP Mazembe. In de Luminus Arena groeide hij uit tot sterkhouder en topschutter. In 191 wedstrijden was ‘Samagoal’ in totaal goed voor 76 doelpunten en 20 assists. Vorig seizoen speelde de Tanzaniaan met 23 treffers een belangrijke rol in de Genkse titel. Dit seizoen kon hij al tien keer scoren, waarvan drie doelpunten in de Champions League. Met zijn transfer naar Aston Villa wordt Samatta de eerste Tanzaniaan in de Premier League. Al belooft het voor Villa nog een heuse strijd te worden voor het behoud.DONE DEAL. #KaribuSamatta #AVFC pic.twitter.com/jceaUwpgVH— Aston Villa (@AVFCOfficial) 20 januari 2020