Ook in TVL Sportcafé blikken we terug op de ontknoping van de reguliere competitie in 1A. Dat doen we met de voorzitter van STVV, David Meekers. In Het Moment gaan we een kwarteeuw terug in de tijd. Toen pakte Lierse als laatste 'kleine' club de titel in eerste klasse. Twee Limburgers maakten toen deel uit van de kampioenenploeg. De architect was trainer Eric Gerets, en op de flanken flitste Philip Haagdoren. De Lommelaar ziet overeenkomsten tussen de verrassende titel van Lierse en de verrassing van dit seizoen: Union. Niet in het minst: de gunfactor.