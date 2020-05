Kim Clijsters lanceert oproep om voorzichtig te tennissen

Greenyard Maaseik heeft het contract van libero Just Dronkers voor twee jaar verlengd. De Nederlander staat nu al drie seizoenen op het plein in de Steengoed Arena, daarvoor speelde hij bij de Nederlandse topclub Lycurgus Abiant Groningen. Intussen werkt hij ook nog zijn doctoraat in Biomedische Wetenschappen af. In de voorbije drie seizoenen oogstte Dronkers bij Maaseik alvast een supercup, twee landstitels en een hele rist fantastische Europese successen. "Hij geniet bij Maaseik veel waardering op en rond het terrein. Just oogt immers altijd even gefocust, gedreven en positief. Zelden opvallend of spectaculair, precies omdat hij haast altijd de juiste plek aanvoelt én zo secuur is, zonder franjes. Kenners waarderen dat, en onze supportersclub Sterk Es Eik riep hem onlangs nog uit tot Speler van het Jaar," staat er in het persbericht van de club. Just is 'slechts' 1m87 groot, maar dat belet hem niet om bij de 'Lange Mannen' te horen. Ook bij de Nederlandse nationale selectie helpt hij het achterveld schoon te houden. En nu tekent hij dus voor twee jaar bij in Maaseik.