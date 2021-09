In het voetbal heeft Racing Genk vrij makkelijk promovendus Seraing over de knie gelegd. 3-0 werd het gisterenavond in de Cegeka Arena. De grote man, letterlijk én figuurlijk, was Paul Onuachu, de Nigeriaan tekende voor alle drie de doelpunten. Door deze zege bekleedt Genk een gedeelde tweede plaats in de stand op één punt van leider Club Brugge. Donderdag wacht al de volgende opdracht voor Genk, thuis in de Europa League tegen Dinamo Zagreb.