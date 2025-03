STVV wacht morgen opnieuw een belangrijk duel wil het de barragewedstrijden in de Jupiler Pro League vermijden. De Kanaries spelen morgenavond in eigen huis tegen rode lantaarn Beerschot. Coach Felice Mazzu is duidelijk: hij verwacht de drie punten binnen te halen. Of hij daarvoor twee andere aanvallers in de basis zal zetten, is nog niet duidelijk. STVV gelooft nog steeds in het behoud, en tankte vorige week ook het nodige vertrouwen na de overwinning tegen Kortrijk.