Kim Meylemans opnieuw in top 10 op wereldbeker skeleton

Morgen op nieuwjaarsdag kan u bij ons terecht voor het sportjaaroverzicht. Met Bart Lenders, Brian Lynch, Marc Wauters en Jelte Maan blikken we terug op de sporthoogtepunten van het afgelopen jaar in Limburg. Maar we kijken ook vooruit. Want 2020 belooft een boeiend sportjaar te worden, met de comeback van Kim Clijsters in het tennis en de Olympische Spelen in Tokio.