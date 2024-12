In het bekervoetbal heeft STVV zich gisteren tegen Cercle Brugge kunnen plaatsen voor de kwartfinale van de Crocky Cup. En ook Racing Genk kwam in actie in de eigen Cegeka Arena. Genk nam het op tegen de zuiderburen van Standard, maar had wel 120 minuten nodig om zich alsnog te kwalificeren voor de volgende ronde. Thorsten Fink roteerde voor deze bekerwedstrijd binnen zijn ploeg en liet Oh, Nkuba en Bangoura starten. Ook doelman Mike Penders, die al lang niet meer tussen de palen stond in de eerste ploeg, kreeg terug zijn kans van Fink.