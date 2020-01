Kim Meylemans wordt 9de op wereldbeker in Sankt Moritz

In de Champions League volleybal heeft Greenyard Maaseik gisteren kansloos verloren in Kazan. De Russische supersterren zetten de puntjes op de i na de verrassende nederlaag in de Steengoed Arena vorige maand. Zenit Kazan imponeerde en won met 3-0. In de poule wippen de Russen nu over Maaseik naar de tweede plaats. De Maaseikenaren spelen hun laatste twee Champions Leagueduels wel nog thuis, tegen Ankara en Jastrebski.