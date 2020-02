Kimback start om 16 uur

In TVL Sportcafé krijgen we straks het bezoek van Herman Reynders. De voormalige gouverneur is nu aan de slag als clubambassadeur van Limburg United, maar was in een ver verleden zelf geen onverdienstelijke basketbalspeler. De Hasselaar maakte op zijn zestiende de overstap van Runkst naar eersteklasser Sint-Truiden. In zijn eerste seizoen werd hij meteen verkozen tot Rookie van het jaar en dat ging ook bij de toenmalige BRT niet onopgemerkt voorbij.