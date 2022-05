Vanaf maandag 16 mei kunnen blokkende studenten terecht in de Voerense hostel De Veurs. Dit initiatief kadert binnen een grotere actie van de Vlaamse Jeugdherbergen, waarbij 8 hostels verspreid over Vlaanderen en Brussel hun deuren openzetten voor blokkende studenten. Op vertoon van hun studentenkaart en zolang er beschikbare plaatsen zijn, kunnen zo’n 10 studenten er tot 10 juli terecht. Bij mooi weer kan er ook in de tuin gestudeerd worden. Naast een studieplek biedt de jeugdherberg gratis wifi, koffie, thee en water aan. Tijdens de pauzes kunnen ze ontspannen tijdens een potje tafelvoetbal, een partijtje pool of zelfs een frisse duik in het buitenzwembad!