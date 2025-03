Kindercarnaval luidt start van de krokusvakantie in

Zeventien nieuwe namen voor Pukkelpop: onder andere Vampire Weekend, The Kooks, Rudim3ntal en The Last Dinner Party zakken midden augustus af naar de weide in Kiewit. En stip 22 februari alvast aan in je agenda: want dan start de ticketverkoop vanaf 10 uur. Vrijdag 15 augustusVrijdag 15 augustus wordt een gezellig theekransje in de backstage van Pukkelpop met Chappell Roan, Chase & Status, Oscar and the Wolf, Jamie xx, Michael Kiwanuka en Pommelien Thijs. Ook deze artiesten komen in Kiewit op de koffie: het Berlijnse duo DJ HEARTSTRING met hun stuiterende hypertrance, I Hate Models, die balanceert tussen de untz van rauwe, nostalgische techno en de oempf van een schop waar het zeer doet. Moshpit alert! I Prevail schakelt moeiteloos tussen emotionele diepgang en brute kracht, van hun virale Blank Space-cover tot eigen mokerslagen als Bow Down en Breaking Down. DIY-artiest en alleskunner Montell Fish komt zijn kunnen tonen aan iedereen die houdt van diepe teksten en dromerige lo-fi. Verder kan je ook genieten van een indrukwekkende dj-set van het legendarische drum ‘n bass-trio RUDIM3NTAL. Catchy riffs, 200% sing-a-long proof en een vaste waarde sinds 2006 – wie herkent de intro van Naive níét binnen drie seconden? Inderdaad, The Kooks! En Vampire Weekend, de favoriete flipperkast van de indiepop, sluit het rijtje nieuwe namen op vrijdag af. For now. Zaterdag 16 augustus Een absolute aanrader voor wie graag buiten de lijntjes luistert, is het populaire house-duo ANOTR; zij mixen disco, soul, funk en jazz, en je wordt er direct vrolijk van. Mk.gee komt uit New Jersey. Dit is letterlijk de enige zin die in zijn officiële artiestenbio staat. Het past verder perfect bij zijn mysterieuze, eigenzinnige pop – een unieke mix van The Police, Peter Gabriel en Prince, maar toch met een geheel eigen sound. Van diepe bassen tot iconische festivalanthems, er is geen enkele twijfel: Sub Focus heeft drum 'n bass mee vormgegeven en blijft een van de grootste namen in het genre. The Last Dinner Party is de muzikale vertaling van eeuwenoude kunstgeschiedenis. In 2023 voegden ze een persoonlijke voetnoot toe met Nothing Matters en sindsdien kunnen ze rekenen op een uitzinnige fanbase, zowel online als offline. Voor de fans van Wallows wordt ‘wachten op’ dan weer een tijdrovende bezigheid dit jaar. Niet alleen het aftellen naar hun nieuwe E.P. More, release 28 maart, ook zaterdag 16 augustus wordt een dag om vol ongeduld naar uit te kijken. A$AP Rocky, IDLES, Joost, Khruangbin, Netsky en Paul Kalkbrenner werden de voorbije weken al toegevoegd aan de zaterdag line-up. Zondag 17 augustus Queens of the Stone Age, Papa Roach, Justice, AURORA, Royel Otis en Zwangere Guy zakken op zondag 17 augustus af naar Kiewit, en vandaag komen daar 5 nieuwe namen bij. Van bescheiden fanfare in Food Wood in 2019 naar een full-blasting showband – MEUTE is in 2025 meer dan ooit de moeite. Sammy Virji, de patroonheilige van UK Garage, is er ook bij op zondag. Wie zijn wekelijkse therapie door Pukkelpop moet missen, kan terecht bij The Beaches: perfecte muziek voor gebroken harten, zoekende zielen en iedereen die houdt van lekkere rock. Alsjeblieft geen drama aan de dj-booth van MALUGI, want daar is het altijd: all smiles, no breaks. Last but not least, de rauwe, sarcastische post-punk van de Zweedse Viagra Boys. Start ticketverkoopDe ticketverkoop start op zaterdag 22 februari om 10 uur via de officiële ticketwebsite van Pukkelpop: tickets.pukkelpop.be. Koop je tickets enkel via deze website. Ticket- en campinginfoVoor een dagticket (vrijdag, zaterdag of zondag) betaal je €129. In VIP-vorm is dat €220. Het regulier openbaar vervoer van de NMBS is inbegrepen in elk festivalticket. Festivaltickets voor donderdag zijn niet apart verkrijgbaar. Wil je op donderdag naar de officiële opening van het festival, dan kan dat met een vrijdagticket of een combi. Een combi heb je voor €282, de VIP-versie komt op €430. Ook eet- en drankbonnen kan je tot en met 31 juli goedkoper aanschaffen via tickets.pukkelpop.be. Voor 20 stuks betaal je €69. Gespreid betalen Ben je minstens 18 en heb je een kredietkaart, dan kan je kiezen voor een gespreide betaling in 3 schijven zonder extra kosten.