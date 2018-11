Kinderen helpen mee biodiversiteit te verbeteren op industrieterrein in Beringen

Het nieuwe stadsbestuur van Hasselt is op teambuilding in Voeren. Toekomstig burgemeester Steven Vandeput wil vanaf dag 1 met een sterk schepencollege een nieuwe wind laten waaien in Hasselt. Er worden al dagenlang stiekem honderden beeldjes meegenomen van het monumentale kunstwerk van Koen Vanmechelen dat in Ieper het einde van de eerste wereldoorlog herdenkt.Ondanks videobeelden en een beloning van 2.000 euro heeft de Nederlandse politie nog geen verdachte van een incident op een kinderfuif in Beek waarbij een 16-jarige uit Lanaken in elkaar werd geslagen.En in Hasselt zal een nieuw tabletgame kinderen beter voorbereiden op een opname in het ziekenhuis.