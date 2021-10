Kinderen leren Berings stadhuis kennen met een digitaal spel

8.000 bezoekers zakten dit jaar af naar het Chrysantenfestival in de Japanse Tuin van Hasselt. Het thema was 'oneindigheid', de bloem staat namelijk symbool in Japan voor lang leven en de herfst. 20 vrijwilligers zorgden er samen voor dat dit teken zichtbaar was in alle werken in de tuin. Dat maakte het de perfecte afsluiter van het seizoen.