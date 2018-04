Kinderen proberen brand te blussen in Neerpelt

- Grote delen van de Schoonbeekse Bossen in Bilzen lijken veranderd in een sluikstort. Een aannemer heeft er over een kilometerslang traject plastic, ijzer en andere rommel gestort. Opvallend is dat de aannemer aan het werk is gezet door het Agentschap Natuur en Bos. Dat zit nu erg verveeld met de zaak. - In Beringen mag een tweeling niet naar dezelfde school gaan omdat het inschrijvingssysteem dat niet toelaat. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen niet inschrijven in de school van hun keuze. - Het Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden biedt als eerste in België robotchirurgie aan bij het plaatsen van een nieuwe knie. - En Bokrijk ontving in het openingsweekend een kwart meer bezoekers dan vorig jaar. In het tweede deel van de TVL-reeks over 60 jaar Bokrijk blijkt dat een miljoeneninvestering de toekomst van de belangrijkste toeristische attractie in onze provincie veilig moet stellen.