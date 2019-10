Kinderen stappen één dag in schoenen van verplegers

Of de Universiteit Hasselt en de Limburgse hogescholen in hun huidige vorm blijven bestaan, dat is een vraag voor de toekomst. We moeten nu eerst werk maken van de 4 nieuwe richtingen. Dat zegt Jo Vandeurzen. De ex-minister is tijdelijk aangesteld om Leo Delcroix op te volgen als voorzitter van de UHasselt. Tot 30 september 2020. Daarna is politiek overleg nodig om een voorzitter tot 2024 aan te duiden. Het voedt de geruchten dat Vandeurzen mogelijk de LRM gaat leiden. Hij vindt het zelf geen goed idee, want de LRM moet uit politiek vaarwater blijven, zegt hij.