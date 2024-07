Morgen staat normaal gezien de triatlon op het programma in Parijs. Normaal gezien, want het is nog afwachten of de waterkwaliteit van de Seine in orde geraakt. Door de regen van de voorbije dagen is de Seine voorlopig te vuil om in te zwemmen. Triatleet Jelle Geens laat het in ieder geval niet aan zijn hart komen. Hij is er klaar voor. Ook als de triatlon door de slechte kwaliteit van het water enkele dagen zou uitgesteld worden.