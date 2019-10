Kinderlokker in de cel nadat hij kinderen lastig viel aan speelpleintje Heusden-Zolder

Een overvaller met een mes heeft gisterenavond een kassierster van de Carrefour Market in Herk-de-Stad bedreigd. De dader vluchtte met zijn buit de velden in en blijft voorlopig spoorloos. De feiten vonden gisteravond rond 19.45 uur plaats. Kort voor sluitingstijd stapte de dader de Carrefour Market aan de Diestersteenweg in Herk-de-Stad binnen. Een van de kassiersters was op dat moment het geld aan het tellen. De overvaller bedreigde haar met een mes en vluchtte vervolgens met het geld. De winkelverantwoordelijke liep zelf nog achter de dader aan, maar die kon via de velden ontkomen. Zoekactie zonder resultaat Er vielen geen gewonden bij de overval. De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad zette onmiddellijk een zoekactie op poten. Daarbij werden speurhonden en een politiehelikopter ingezet. Verschillende straten in de omgeving werden ook afgesloten. De dader kon voorlopig nog niet gevat worden. De Politie Limburg Regio Hoofdstad voert het verdere onderzoek.