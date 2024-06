Kinderopvang De Hummeltjes gewapend voor toekomst met nieuw gebouw

- Ook de haventerminals in Lommel, Ham en Lanaken moeten een plan van aanpak tegen drugscriminaliteit krijgen. Dat zegt procureur Frank Bleyen in onze TVL studio.- In Leopoldsburg haalde Vlaams Belang met 31,3 procent een monsterscore. Burgemeester Wouter Beke wil daarom nog meer luisteren naar de bevolking en strenger optreden tegen overlast.- N-VA bedankt de marktkramers voor hun geduld omdat ze de afgelopen weken hinder onvervonden van de vele ploegen die er campagne voerden.- Zondag start het offerfeest, midden in de examenperiode. In het Atlas College in Genk mogen leerlingen die dat willen maandag de examens overslaan en later inhalen.- En huisdieren mogen vanaf nu ook op bezoek komen in alle vestigingen van het Ziekenhuis Oost-Limburg.