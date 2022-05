In het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen broeden ze zelf eitjes van de zeldzame wulp uit. Dat is een weidevogel die met uitsterven bedreigd is. De vogels maken hun nest op weilanden vlak voor ze door de boeren bewerkt worden. Daardoor worden er heel wat nesten vernield en komt de voortplanting van de wulp in het gedrang. Ook in Limburg is deze problematiek actueel, het Natuurhulpcentrum kreeg zopas nog een wulpei van een boer uit Bree binnen. Het uitbroeden gaat trouwens goed, want gisteren zagen nog twee jonge wulpen het levenslicht in de broedkas van het Natuurhulpcentrum.